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Назло Вашингтону: зачем было выдано разрешение на ремонт поврежденного «Северного потока – 2»

Назло Вашингтону: зачем было выдано разрешение на ремонт поврежденного «Северного потока – 2»

Пока ряд стран ЕС обсуждает полный демонтаж труб балтийского газопровода ради того, чтобы его нельзя было использовать впредь, сама энергетическая магистраль получает все шансы быть восстановленной и использованной.

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