Овечкин вновь забил в НХЛ, отставание от рекорда Гретцки сократилось до 15 шайб

Форвард отличился в матче с «Филадельфией» Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Филадельфии Флайерз» в рамках «регулярки» НХЛ, сократив отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки до 15 шайб.