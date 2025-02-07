Овечкин вновь забил в НХЛ, отставание от рекорда Гретцки сократилось до 15 шайб

Форвард отличился в матче с «Филадельфией» Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Филадельфии Флайерз» в рамках «регулярки» НХЛ, сократив отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки до 15 шайб.
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