Симоньян прокомментировала санкции США против RT

Санкции, принятые Вашингтоном в отношении медиагруппы «Россия сегодня», противоречат идее, с которой основывались Соединенные Штаты, 15 сентября заявила главный редактор RT Маргарита Симонян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
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