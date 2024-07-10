Новинка Ростеха заменит американский софт в российских офисах

Фото: Егор Юркин Российский разработчик защищенного программного обеспечения – компания «РТ-Иридиум» Госкорпорации Ростех – представила на «Иннопроме-2024» обновленную отечественную систему виртуализации со стабилизированной работой по обнаружению сбоев и потери связи.
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