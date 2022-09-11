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  • Галина Назарова
    Автор, Бредовая статья.....у ВАЗа ДАВНЫМ ДАВНО на автомобилях ВАЗ 2103-2107, ВАЗ 2108-099, ВАЗ 2110 для обдува радиат...Чем плох мотор «Н...
  • Галина Назарова
    чувак у тебя руки, чтобы ими в машине ковыряться или водить ее?Чем плох мотор «Н...
  • Галина Назарова
    Офуительно.....год назад Изудзу Д Макс в топе стоил 2.5 млн....а тут китаец почти  за четыре....Пикап Great Wall ...

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