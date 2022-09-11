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Финны переобуваются: кому достанется завод Nokian в Ленобласти?
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ГН
Галина Назарова
Автор, Бредовая статья.....у ВАЗа ДАВНЫМ ДАВНО на автомобилях ВАЗ 2103-2107, ВАЗ 2108-099, ВАЗ 2110 для обдува радиат...
Чем плох мотор «Н...
ГН
Галина Назарова
чувак у тебя руки, чтобы ими в машине ковыряться или водить ее?
Чем плох мотор «Н...
ГН
Галина Назарова
Офуительно.....год назад Изудзу Д Макс в топе стоил 2.5 млн....а тут китаец почти за четыре....
Пикап Great Wall ...
5колесо
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Сентябрь 2022 (№ 138)
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