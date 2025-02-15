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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Бетербиева: «Считаю, что Артур показал себя только на 70% в бою с Биволом. Он не был готов из-за ноги»

«Против Бивола, я считаю, Артур боксировал процентов на 70. Он не был готов из-за ноги. Бетербиев очень любит такую работу, любит пахать, а там не может.

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