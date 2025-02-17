Sky News Arabia: ХАМАС уведомил о готовности передать Газу под управление ПНА

Исламистское движение ХАМАС направило в Организацию освобождения Палестины письмо, в котором уведомило о готовности передать сектор Газа под управление Палестинской национальной администрации (ПНА) и правительственного комитета.
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