«Мужчин учат держать слово, а женщин - нет». Это большая иллюзия

Александра Иванова

Полностью согласна. Мой бывший муж держал свою трудовую книжку в организации, которая была только на бумаге, денег там не платили, но не увольняли сотрудников, давали им возможность подрабатывать на стороне. Таким образом он избавился от алиментов на полтора года раньше положенного. Это сейчас все пошлобы в долг по алиментам, а тогда были другие законы.