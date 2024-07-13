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    .«Мужчин учат держ...
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    Полностью согласна. Мой бывший муж держал свою трудовую книжку в организации, которая была только на бумаге, денег та...«Мужчин учат держ...
  • Ирина52
    Клевета. И только. В случае развода,особенно с детьми, "за базар" всегда отвечает женщина. Мужчины же ищут ЛЮБУЮ возм...«Мужчин учат держ...

«Мужчин учат держать слово, а женщин - нет». Это большая иллюзия

«Мужчин учат держать слово, а женщин - нет». Это большая иллюзия

Прочитала забавную историю. В одной кальянной компания из трех друзей формата «братья вовек» и три не знакомых им ранее девицы, охарактеризованные одним из друзей как женщины легкого поведения, прожгли диван.

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Комментарии
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Ирина52
Клевета. И только. В случае развода,особенно с детьми, &quot;за базар&quot; всегда отвечает женщина. Мужчины же ищут ЛЮБУЮ возможность даже алименты не платить...
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14 час.
Александра Иванова
Полностью согласна. Мой бывший муж держал свою трудовую книжку в организации, которая была только на бумаге, денег там не платили, но не увольняли сотрудников, давали им возможность подрабатывать на стороне. Таким образом он избавился от алиментов на полтора года раньше положенного. Это сейчас все пошлобы в долг по алиментам, а тогда были другие законы.
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3 мин.
Елена Соколова
.
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46 сек.

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