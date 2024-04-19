«Самый живучий танк»: показан последний прототип Challenger 3

С производственной линии завода Rheinmetall BAE Systems в британском Телфорде сошел последний из восьми прототипов танка Challenger 3 (который также позиционируется как первый предсерийный экземпляр), которые были запланированы к выпуску Минобороны страны.
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