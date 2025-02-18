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  • Vladimir Vlasov
    А кто вам мешает взыскать с нарушителя оплаченные средства? На деле переложили это все на добросовестного пострадавше...Страховщики раскр...

Российские компании могут забрать дивиденды недружественных акционеров

Крупные российские компании нашли возможность удерживать и выводить дивиденды спустя три года: организация может оставить предназначенные акционерам из недружественных стран дивиденды на своих счетах вместо того, чтобы направлять их на счета типа «С», что дает им возможность вернуть себе эти деньги через три года, пишет РБК со ссылкой на юристов.

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