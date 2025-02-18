Российские компании могут забрать дивиденды недружественных акционеров

Крупные российские компании нашли возможность удерживать и выводить дивиденды спустя три года: организация может оставить предназначенные акционерам из недружественных стран дивиденды на своих счетах вместо того, чтобы направлять их на счета типа «С», что дает им возможность вернуть себе эти деньги через три года, пишет РБК со ссылкой на юристов.
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