Эксперт раскрыл способ обнаружить прослушку на смартфоне

По словам Василия Шутова, в этом поможет антивирус либо специальные команды Есть несколько способов проверить смартфон на наличие слежки, рассказал "Прайму" преподаватель кафедры защиты информации Российского технологического университета МИРАЭ Василий Шутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии