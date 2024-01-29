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Эксперт раскрыл способ обнаружить прослушку на смартфоне

Эксперт раскрыл способ обнаружить прослушку на смартфоне

По словам Василия Шутова, в этом поможет антивирус либо специальные команды Есть несколько способов проверить смартфон на наличие слежки, рассказал "Прайму" преподаватель кафедры защиты информации Российского технологического университета МИРАЭ Василий Шутов.

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