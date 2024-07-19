Корабль, который затопит МКС, будет супермощным: Маск и НАСА раскрыли детали

Американское космическое агентство НАСА и компания Илона Маска SpaceX планируют утилизировать Международную космическую станцию с помощью сверхбольшого космического корабля, который сможет вытолкнуть станцию с орбиты и утопить ее в океане.
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