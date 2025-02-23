Полезные хитрости. Что делать, чтобы на одежде перестали образовываться катышки

Забудьте про одноразовую бритву и машинку для удаления катышек — это вам больше не пригодится. Ведь правильный уход за вещами поможет предотвратить их образование!Эти рекомендации помогут вам сохранить внешний вид любимых джемперов, брюк и рубашек на долгие годы.