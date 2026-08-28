О’Салливан шокирован поражением в матче против Бинью на турнире в Ухане

Ронни О’Салливан проиграл Чан Бинью со счетом 3-6 в полуфинале турнира Wuhan Open 2026, сообщает WST Чан Бинью сыграет в финале Ухань Опен 2026 (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/2 финала Чан Бинью впервые в карьере обыграл семикратного Чемпиона мира Ронни О’Салливана со счётом 6-3 и пробился в финал турнира в Ухане.