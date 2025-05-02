«Торонто» прошел 1-й раунд плей-офф во 2-й раз за 3 сезона, победа в кубковой серии – 2-я после 2004 года. Во 2-м раунде «Лифс» сыграют с «Флоридой», выбившей их в 2023-м

«Лифс» выбили «Оттаву» (4-2) в первом раунде Кубка Стэнли. Выход во 2-й раунд стал для «Торонто» вторым за последние 3 года, победа в кубковой серии – второй после 2004 года (при 9 проигранных за это время).
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