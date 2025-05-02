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  • Виктор Луговой
    Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JO...Ротенберг выложил...
  • Evgeni Velesik
    Вот молодца, надо было ещё накатить в табло!Демар Дерозан изб...

«Торонто» прошел 1-й раунд плей-офф во 2-й раз за 3 сезона, победа в кубковой серии – 2-я после 2004 года. Во 2-м раунде «Лифс» сыграют с «Флоридой», выбившей их в 2023-м

«Лифс» выбили «Оттаву» (4-2) в первом раунде Кубка Стэнли.  Выход во 2-й раунд стал для «Торонто» вторым за последние 3 года, победа в кубковой серии – второй после 2004 года (при 9 проигранных за это время).

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