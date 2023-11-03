Менеджер промышленной компании рассказал, из каких стран едут в РФ на заработки В России находится больше 11 миллионов трудовых мигрантов из безвизовых стран ближнего зарубежья.
В России трудовые мигранты из Индии начали вытеснять таджиков: «Не избалованы деньгами»
Комментарии
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Сергей
а если СВОИМ рабочим увеличить з.п. на 40 процентов??? а лучше на 100.... жаба давит благодетелей....
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11 час.
HotRS
Все очень предсказуемо. Чем больше мигрантов, любых мигрантов (!), тем выше преступность.
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11 час.
W
Walery
Профтехобразование ликвидировали взявшие в 90-е власть либерасты. Главная цель в этом - разрушение общественных отношений в сообществе рабочего класса (пролетария) - основной организационно-движущей силы против эксплуатации.
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6 час.
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