В Госдуму внесли поправки к законопроекту, касающегося контроля за деятельностью иноагентов. Документ приняли в первом чтении 20 ноября.
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В Госдуму внесли поправки к законопроекту, касающегося контроля за деятельностью иноагентов. Документ приняли в первом чтении 20 ноября.