Трамп: из-за Байдена многие страны ведут себя с США как с маленькими детьми

Экс-президент СЩА Дональд Трамп заявил, что многие страны разговаривают и ведут себя с Соединенными Штатами как с маленькими детьми из-за неудачной политики администрации американского лидера Джо Байдена.
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