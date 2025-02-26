Журналист: Запад хочет отправить миротворцев на Украину для сохранения конфликта

МОСКВА, 26 февраля, ФедералПресс. Кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что инициатива западных стран по введению миротворческих сил на Украину направлена не на урегулирование конфликта, а на его продление.
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