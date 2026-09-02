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Швеция предлагает до 32 тысяч евро каждому взрослому, который добровольно уедет из страны

Швеция предлагает до 32 тысяч евро каждому взрослому, который добровольно уедет из страны

Швеция с 2026 года существенно увеличила выплаты людям, которые добровольно решают покинуть страну и вернуться в государство происхождения.

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