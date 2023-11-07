ЦАХАЛ заявил о продвижении к штабу ХАМАС у больницы Аль-Шифа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сумела продвинуться к главной больнице сектора Газа Аль-Шифа. Под этим зданием, в соответствии с информацией израильских военных, располагается штаб радикальной палестинской группировки ХАМАС.
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