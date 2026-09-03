В Краснодаре объяснили начисление штрафов при неправильной оплате парковки: как платить правильно

В Дептрансе подняли записи видеокамер и сверили время поступления платежа. Здесь важный момент – учитывайте его при оплате парковки! Во время нахождения авто на парковке (машина стояла 43 минуты) оплата не поступила.
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