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ВК Пресс

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В Краснодаре объяснили начисление штрафов при неправильной оплате парковки: как платить правильно

В Краснодаре объяснили начисление штрафов при неправильной оплате парковки: как платить правильно

В Дептрансе подняли записи видеокамер и сверили время поступления платежа. Здесь важный момент – учитывайте его при оплате парковки! Во время нахождения авто на парковке (машина стояла 43 минуты) оплата не поступила.

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