«Мирный саммит» по Украине: зачем некоторые страны едут на мероприятие по версии Лаврова Евгения КомароваВозникла важная дискуссия вокруг предстоящего саммита в Швейцарии, посвященного украинской формуле мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии