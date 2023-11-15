Тренер Тарханов: «Спартак» должен бороться за первое место

Александр Тарханов, бывший главный тренер московского ЦСКА, екатеринбургского «Урала» и самарских «Крыльев Советов», заявил о том, что московский «Спартак» является главным разочарованием первой половины текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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