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Тренер Тарханов: «Спартак» должен бороться за первое место

Тренер Тарханов: «Спартак» должен бороться за первое место

Александр Тарханов, бывший главный тренер московского ЦСКА, екатеринбургского «Урала» и самарских «Крыльев Советов», заявил о том, что московский «Спартак» является главным разочарованием первой половины текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

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