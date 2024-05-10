Вскоре Землю накроет самая мощная за 20 лет магнитная буря

За последние два дня на Солнце было зарегистрировано шесть вспышек высшего X-класса.Директор Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил РИА Новости, что после серии солнечных вспышек в субботу на Земле впервые за 20 лет может обругиться магнитная буря высшего уровня.