Вскоре Землю накроет самая мощная за 20 лет магнитная буря

За последние два дня на Солнце было зарегистрировано шесть вспышек высшего X-класса.Директор Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил РИА Новости, что после серии солнечных вспышек в субботу на Земле впервые за 20 лет может обругиться магнитная буря высшего уровня.
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