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Вскоре Землю накроет самая мощная за 20 лет магнитная буря

Вскоре Землю накроет самая мощная за 20 лет магнитная буря

За последние два дня на Солнце было зарегистрировано шесть вспышек высшего X-класса.Директор Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил РИА Новости, что после серии солнечных вспышек в субботу на Земле впервые за 20 лет может обругиться магнитная буря высшего уровня.

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