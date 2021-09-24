Парень и друзья вечно подшучивали, пока я училась в автошколе. Сейчас у меня есть машина, но их не вожу - я ж обезьяна с гранатой

Позитив для оптимистовПолитикаПарень и друзья вечно подшучивали, пока я училась в автошколе. Сейчас у меня есть машина, но их не вожу - я ж обезьяна с гранатой У парня и друзей куча дурацких шуточек про женщин за рулем. Это же так смешно, ха-ха, мужчины же водители от рождения.Вернуться к статье256НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваМолодец, девчонка!СЕРГЕЙ ЛютовКак аукнется, так и откликнется!Разгуляев НиколайНа фото:"Классная у меня тёлка"?Олег МаловМелочная, злопамятная .....СЕРГЕЙ ЛютовОтноситесь к окружающим так, как хотите, чтобы относились к Вам!Олег МаловИстинно!GrandadТакие комментаторы часто очень мешают своими репликами и указаниями водителю. Поэтому правильно, что их не возит.СергейЭто не езда, когда у руля ..изда ! Я бы в машину с бабой за рулём не сел.Василиса ОдинА я сажусь совершенно спокойно и с удовольствием, если за рулем моя дочка. А было дело, что в такси садилась к женщине-водителю - тоже спокойно и безопасно. Я смотрю на профессионализм, а не на то, внутрь или наружу у водителя половые органы. Главное, чтобы руки, держащие руль, из правильного места росли, а не из того, про что Вы написали.Natalyне смеши)))) ты же старешь и старешь, уже, чай не мальчонка, а дочке уже и под 18лет скоро она уже и права/водительское удостоверение иметь будет . И кто же тебя пердунишку старенького по поликлиникам возить будет? ишь раздухарился. не сядет он к бабе в машину, ну, и будешь ходить пешочком в магазин и аптеку дедулька капризулька))))Элина МорозоваТак никто же и не заставляет. всегда есть альтернатива пешочком прогуляться)))СергейЯ понял, Вам главное чтобы у водительШИ были подходящие гениталии и руки из правильного известного только Вам места росли. А мне важно чтобы у водителя мозг был.СергейЭля, ты так говоришь, как будто она одна на всю деревню на машине ))))Элина МорозоваНу наверное половина девушек в деревне на машине. Можно выбрать какая из них посимпатичней)))):)NatalyДинамика современной жизни такова, что без машины нынче никуда не попадешь ни по времени не успеешь ни расстояния не преодалешь. А вот автомобиль я отношу к средствам единоличного гигиенического использования человеком, такому же, как трусы или тапочки. И тут уж совершенно без разницы мужик и баба владелец авто, ездить то всё равно уметь надо. приходится однако, даже через нехочу))))))СергейА твои старческие кости бздунихи, кто по поликлиникам возить будет ? .......У меня родственник 92 года, сам ездит за рулём. Однажды он ехал и взял подвести троих студентов, они сидели и прикалывались с пожилого человека, мол ползёт как черепаха. Но потом, когда стрелка спидометра перевалила за 180, студенты чуть не обосрались )))Андрей СоловьевЯ часто езжу вместе с супругой на дальняк. Рулим по очереди. Никакого дискомфорта не ощущаю, когда жена за рулем. Кстати, обучались и сдавали на права одновременно. Сдали с первого захода.Андрей СоловьевЯ встречал в своей жизни достаточное количество мужиков с правами, но без мозгов.СергейУ каждого есть свой недостаток.Андрей Соловьеввот с этим недостатком за рули пускать никого нельзя - ни мужчин, ни женщин...СергейСогласен. Права может получить любой, любая, даже при отсутствии мозга. Деньги рулят )))Взгляд с другого ракурсаНереальная история. Выдумал на ходу? Люди степенного возраста не заводятся как школяры на-слабо. И не гоняют за 180 (если не дебилы по жизни). Тем паче что это незаконно и мало таких дорог, где можно безопасно так разогнаться.Элина МорозоваЗависть и недоброжелательность часто оборачиваются против самого "шутника". Я бы наоборот подбадривала и говорила, что какие бы ни были трудности,иди к своей мечте,никого не слушай. Если хочешь, то все преодолеешь.Юрий ТимощенкоЯ лет 10 бился с тем что жена не садится за руль, хотя отучилась и сдала на права. Поездки в отпуск на машине просто выматывали большим километражем до 5500 км. Это с Муравленко до Мурманска. Едешь и мечтаеш чтоб кто то подменил хоть на пол часа. Но вот, не юыло бы счастья, да несчастье помогло. Возвращаясь с отпуска , с Белгорода, приболел. Проеду км 100 и рубит меня. Жена смотрела, смотрела да и говорит, так мы месяц будем ехать. Пришлось за руль ей сесть самой. С этой поры не выгнать из за руля. Даже при поездках на большие растояния не пускает за руль. В общем поишло время мне ездить пассажиром. По началу присматривался как ведет машину. Где то подсказывал. Теперь даже не смотрю, наслаждаюсь видом из окна. Не обижайте барышень сидящих за рулем. В жизни всякое бывает.Natalyвсегда смешат те мужчины которые жену за руль посадить не хотят ни в какую)))) ага, а что такие на даче делать будут? дача же это прежде всего банька, пивко, шашлычок под коньячок и суровая мужская компашка из соседей. ну и понятное дело: сколько водки не бери всё равно второй раз за ней бежать придётся))))) а у всех горячительных напитков очень сволочной характер, они наотрез отказываются взявшись за руки приходить на дачные участки к потребителю самостоятельно, за ними всегда куда то ехать да и на машине нужно. ну, и кто поедет если все мужики уже изрядно тяпнуть успели , а из трезвых только их жены и остались?)))) ха-ха-ха.Комментировать
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