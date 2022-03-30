В Иванове арестован налетчик, совершивший нападение на инвалида, перенесшего четыре инсульта

Уголовное дело о циничном нападении на беззащитного человека расследуют следственные органы полиции. Жертвой налетчика стал инвалид, перенесший 4 инфаркта и 4 инсульта.
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