Происшествия

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В Иванове арестован налетчик, совершивший нападение на инвалида, перенесшего четыре инсульта

Уголовное дело о циничном нападении на беззащитного человека расследуют следственные органы полиции. Жертвой налетчика стал инвалид, перенесший 4 инфаркта и 4 инсульта.

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