Михалков заявил, что готов поехать со своим театром в Сербию

Сейчас он привез в эту страну спектакль «12» Народный артист РФ, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков в 2024 году впервые привез спектакль «12» в Сербию и готов вновь приехать на гастроли в эту страну.
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