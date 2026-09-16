Бренды России рассказали о липецком создателе ракетного щита России

Фёдор Тонких руководил освоением в войсках ядерных ракетных комплексов Р-12 и Р-14, участвовал в разработке стратегического комплекса Р-36 и испытаниях ракетной техники РВСН.
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