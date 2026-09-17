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Органика из глубин Солнечной системы оказалась гораздо сложнее, чем считалось: ученые обнаружили десятки тысяч молекулярных составов в двух метеоритах

Органика из глубин Солнечной системы оказалась гораздо сложнее, чем считалось: ученые обнаружили десятки тысяч молекулярных составов в двух метеоритах

Ученые рассмотрели внеземные молекулы почти поатомно Американские ученые подробно изучили органическое вещество внутри двух метеоритов и обнаружили десятки тысяч молекулярных составов углеродсодержащих веществ.

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