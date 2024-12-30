Посол России в Великобритании Андрей Келин в новогоднем обращении заявил, что все больше жителей Британии выступают за восстановление связей с Россией, несмотря на официальный курс британских властей на конфронтацию.
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