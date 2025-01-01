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Погибли десять человек: грузовик въехал в толпу людей в Новом Орлеане

Погибли десять человек: грузовик въехал в толпу людей в Новом Орлеане

Грузовик въехал в толпу людей в американском городе Новый Орлеан, сообщает CBS News. Инцидент произошел в популярном туристическом квартале Бурбон-стрит, в это время на улице было много празднующих Новый год.

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