Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Карпин о невызове Тюкавина в сборную: «Он играет в основе «Динамо»? Нет. Какие ко мне вопросы?»

Валерий Карпин высказался о вызове игроков в сборную России. – Вашими персональными хейтерами становятся Зарема Салихова, а также агенты Полина Лельчук и Алексей Сафонов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх