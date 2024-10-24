Пока, мама: Сын Агаты Муцениеце отказывается жить с матерью

Агата Муцениеце призналась, что сын предпочел остаться с отцом Павлом Приличным Ранее Агата Муцениеце сообщила, что пока идут разбирательства по поводу определения постоянного места жительства ее сына Тимофея,по решению суда мальчик должен проживать с ней.
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