Пока, мама: Сын Агаты Муцениеце отказывается жить с матерью

Агата Муцениеце призналась, что сын предпочел остаться с отцом Павлом Приличным Ранее Агата Муцениеце сообщила, что пока идут разбирательства по поводу определения постоянного места жительства ее сына Тимофея,по решению суда мальчик должен проживать с ней.