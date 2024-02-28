Чулпан Хаматова перечислила условия, которые позволили бы ей вернуться в Россию

Спустя два года после отъезда из России Чулпан Хаматова дала большое интервью иноагенту Елизавете Осетинской, в котором поделилась своими ощущениями от эмиграции, констатировала отсутствие планов на будущее и ответила на вопрос об условиях для возвращения в Россию.