С этим надо что-то делать: как некоторые русские школы превратились в мигрантские

Собкор «КП» изучила, уживаются ли дети горожан и приезжих из других стран за школьной партой. Фото: Олег РУКАВИЦЫН Из кого же, из кого же, из кого же состоят современные классы? Из Вань, из Тань, из Ильнуров и Сабзахор.