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Умаг (ATP). 2-й круг. Коболли сыграет с Бурручагой, Каррено-Буста – с Уго Карабелли, Давидович-Фокина встретится с Трунжеллити, Арнальди – с Гомесом

Флавио Коболли сыграет с Романом Андресом Бурручаго во втором круге в Умаге. Сетка турнира здесь . Plava Laguna Croatia Open Umag Умаг, Хорватия 13 – 18 июля 2026 ATP 250 Призовой фонд – 612 620 евро Открытые корты, грунт Второй круг.

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