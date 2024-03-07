Спикер правящей партии: Индия не нуждается в одобрении Западом дружбы с Россией

Индия не нуждается в каких-либо разрешениях или предписаниях Запада касательно отношений с Россией. С таким заявлением выступил спикер правящей в стране Бхаратия Джаната партии (Индийская народная партия) Джайвир Шергилл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии