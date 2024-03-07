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Спикер правящей партии: Индия не нуждается в одобрении Западом дружбы с Россией

Спикер правящей партии: Индия не нуждается в одобрении Западом дружбы с Россией

Индия не нуждается в каких-либо разрешениях или предписаниях Запада касательно отношений с Россией. С таким заявлением выступил спикер правящей в стране Бхаратия Джаната партии (Индийская народная партия) Джайвир Шергилл.

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