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Самолет МЧС России доставит гуманитарную помощь в Ливию, пострадавшую от сильнейшего наводнения

Самолет МЧС России доставит гуманитарную помощь в Ливию, пострадавшую от сильнейшего наводнения

В соответствии с решениями Президента Российской Федерации Владимира Путина, Правительства Российской Федерации и приказом главы МЧС России Александра Куренкова самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из Подмосковного Жуковского в Ливию с грузами гуманитарной помощи на борту.

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