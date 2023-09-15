Самолет МЧС России доставит гуманитарную помощь в Ливию, пострадавшую от сильнейшего наводнения

В соответствии с решениями Президента Российской Федерации Владимира Путина, Правительства Российской Федерации и приказом главы МЧС России Александра Куренкова самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из Подмосковного Жуковского в Ливию с грузами гуманитарной помощи на борту.
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