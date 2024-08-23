Ignio.com Дева. Еженедельный бизнес-гороскоп за 26 августа - 1 сентября

В понедельник вероятна сделка с новыми партнерами, которая может принести ощутимую прибыль. В четверг вам могут предложить новую работу, подумайте об этом, только внимательно изучите круг задач, которые вам предстоит выполнять.
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