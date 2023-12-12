"16 человек! Наконец-то! Отчитались!": Мигрантов построили паровозиком и вручили призывные письма. Люди возмущаются, почему так мало?

Тамара Султангареева

Они не бросили свои кишлаки и аилы. Пока одни здесь зарабатывают, их родственники там отстраивают домища на присланные деньги. Показывали на ТВ. Тётки прутся сюда рожать одного за другим ради материнского капитала. Для них все социальные блага. Ещё, как многодетные и на очереди на жильё стоят. Живут с мужиками, но здесь выдают себя за матерей-одиночек, чтобы получать больше. Сужу по своим соседям-киргизам. Разными путями сюда прутся толпы. Соседка регистрировала таких за деньги. Полиция разыскивала одного из зарегистрированных, но его и след простыл. Они где-то подрабатывают, но налогов не платят. Сколько денег из страны вывозится! Они что у нас лишние? Мы все проблемы наших граждан решили? Мы что такие богатые, чтобы содержать приезжих дармоедов? А ещё находятся русские дурочки, которые выходят замуж за бородатых, принимают их веру, напяливают на себя хиджаб, помогают им получить вид на жительство. Наши ребята сами защитят свою землю без приезжих русофобов. А деньги, которые вывозятся из страны, надо тратить на наших защитников, на наших людей. Гнать отсюда всех нелегалов, беспредельщиков! Выяснять, кто и как получил гражданство. Почему озверевшему азеру позволено прыгать на полицейского с криком: "Я сейчас позвоню твоему начальнику?" А другой не стесняясь заявляет: "У меня всё схвачено в администрации". Почему в стране полный беспредел? Почему не слышат народ? Чем дальше, тем страшнее.