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Петербургский дневник

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«Динамо» переиграло СКА в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

«Динамо» переиграло СКА в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

Игра завершилась со счетом 3:1 В Москве на стадионе «ВТБ Арена» прошел первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина – 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало петербургский СКА.

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