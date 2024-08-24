Московский районный суд Петербурга освободил гражданина Израиля Джошуа Карту, который разыскивается США по делу о мошенничестве на 60 млн долларов по всему миру.
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Московский районный суд Петербурга освободил гражданина Израиля Джошуа Карту, который разыскивается США по делу о мошенничестве на 60 млн долларов по всему миру.