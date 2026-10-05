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Царьград

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Прокуратура Красноярского края запросила 17 лет для убийцы 2018 года

Прокуратура Красноярского края запросила 17 лет для убийцы 2018 года

Прокурор Роман Тютюник запросил для 56-летнего обвиняемого 17 лет и 9 месяцев в колонии за особо жестокое убийство в Канске в октябре 2018 года.

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