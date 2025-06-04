В Чувашии сотрудники полиции обсудили вопросы профилактики правонарушений с владельцами развлекательных заведений

Для разговора о профилактике правонарушений в популярных местах отдыхагорожан в администрации города Чебоксары собрались сотрудники МВД по Чувашии во главе с временно исполняющим обязанности министра полковником полиции Иваном Языковым, представители других правоохранительных ведомств и владельцы развлекательных учреждений.