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С 1 января 2024 года заработает новый закон о кредитных каникулах

С 1 января 2024 года заработает новый закон о кредитных каникулах

﻿﻿С 1 января 2024 года вступает в силу новый закон о кредитных каникулах. Летом 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий россиянам постоянное право на получение кредитных каникул (Федеральный закон от 24 июля 2023 года № 348-ФЗ).

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