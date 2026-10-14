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Царьград

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Оверчук обсудил с премьером Таиланда торговые барьеры и ЕАЭС

Оверчук обсудил с премьером Таиланда торговые барьеры и ЕАЭС

Зампред правительства России Алексей Оверчук и премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун обсудили в Бангкоке двустороннюю торговлю, снижение барьеров и интеграцию с Евразийским экономическим союзом.

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