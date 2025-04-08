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За три дня Apple потеряла $638 млрд своей капитализации, в США iPhone может подорожа...

За три дня Apple потеряла $638 млрд своей капитализации, в США iPhone может подорожа...

За три дня Apple потеряла $638 млрд своей капитализации, в США iPhone может подорожать на $350Угроза повышения импортных пошлин на товары из Китая в США до 54 % очевидна для компании Apple, которая годами выстраивала цепочки поставок из этой страны.

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