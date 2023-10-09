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Павел Баршак попал в больницу с переломом ребер

Павел Баршак попал в больницу с переломом ребер

Актер был госпитализирован со съемочной площадкиРоссийский актер Павел Баршак был госпитализирован прямо со съемок сериала — утром после драки он смог поехать на работу, но уже там ему стало хуже, и потребовалась помощь медиков.

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