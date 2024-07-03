По программе реновации на улице Полярной будет построен новый жилой дом

В Москве продолжаются масштабные ремонтные работы. На улице Полярной будет построено новое двухсекционное здание общей площадью более 17 тысяч квадратных метров, которое займет территорию бывшей пятиэтажки.
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